Lojas esperam 180 mil para a Black Friday

As vendas da Black Friday devem injetar na economia do Distrito Federal R$ 237 milhões entre esta quinta-feira, 23, e domingo, 26. No mesmo período, mais de 180 mil pessoas poderão ir às compras aproveitando a temporada de preços baixos. As estimativas são do Sindicato do Comércio Varejista, o Sindivarejista.

No domingo, o comércio de shoppings estará aberto. O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, disse que os segmentos que mais devem vender são os de eletroeletrônicos, objetos para o lar, cama e mesa, roupas e calçados. As vendas para a Black Friday no comércio do DF este ano deverão crescer 9,8% contra 7,6% do ano passado.

Mais de 60% dos empresários acreditam que o faturamento não cairá em relação a 2022 porque a grande maioria dos consumidores está motivada para ir às compras. É o que revela pesquisa feita para o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) pelas empresas AD&M e Econsult.