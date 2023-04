Linhas especiais de ônibus para a Paixão de Cristo

Os ônibus do DF funcionarão com tabela horária de domingo, e a Secretaria de Transporte e Mobilidade reativará quatro linhas

O acesso às celebrações da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, para acompanhar a encenação da Paixão de Cristo, terá mais opções de transporte coletivo no feriado desta Sexta-Feira da Paixão, 7 de abril.

Os ônibus do DF funcionarão com tabela horária de domingo, e a Secretaria de Transporte e Mobilidade reativará quatro linhas para atender a população que irá ao evento.

Na sexta, a Linha 504.2 sairá do Terminal de Sobradinho e a linha 504.3, do terminal de Sobradinho II, ambas em direção ao Morro da Capelinha. Já a linha 609.2 circulará entre o Terminal de Planaltina e o Morro da Capelinha, e a 617.1 partirá da Rodoviária do Plano Piloto, também em direção ao local do evento.

A circulação dos ônibus para os fiéis que vão ao Morro da Capelinha será das 9h às 22h, com maior concentração de veículos entre as 12h e as 17h e entre as 18h e as 19h.