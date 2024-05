A senadora brasiliense Leila Barros foi aclamada nesta quarta-feira, 22, a nova líder da Bancada Feminina do Senado. Terá como vice-líderes, pela ordem, a petista Teresa Leitão, de Pernambuco, e Soraya Thronicke, do Podemos de Mato Grosso do Sul.

Pode parecer um cargo meio honorário – e até começou assim – mas hoje a bancada costuma fixar posições em conjunto. Segue o exemplo norte-americano, onde as senadoras conseguiram levar à renúncia um colega acusado de abusos sexuais.

Não por acaso Leila lembrou que a primeira líder da bancada feminina do Senado brasileiro foi Simone Tebet, que virou ministra, seguida por Eliziane Gama, que age até hoje como uma espécie de líder de oposição. Em tempo, as mulheres são hoje 15 dos 81 senadores.