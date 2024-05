Lição que vem do Sul

Hoje secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, o ex-governador Rodrigo Rollemberg aproveitou o alerta geral criado pela crise climática no Rio Grande do Sul para mostrar que o governo pode sair à frente em termos de medidas preventivas.

Coordenou nesta segunda-feira, 20, o Grupo de Trabalho do Plano Setorial de Mitigação de Gases de Efeito Estufa do Setor Industrial.

A medida foi o tema principal de reunião do Comitê Técnico da indústria de Baixo Carbono, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento.