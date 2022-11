Liberada rodovia de acesso a Itapoã e Paranoá

“70 empregos foram gerados e, com certeza, milhares de vidas serão salvas, sem mesmo dizer que a população da região vai ter mais qualidade de vida”

O governador Ibaneis Rocha liberou nesta quinta-feira, 18, a duplicação da DF-250, via que faz a ligação para Itapoã e Paranoá.

“Era um pedido antigo da população que trabalhamos para atender”, comentou Ibaneis. O governador fez suas contas. “Investimos cerca de R$ 12,1 milhões nesse trabalho para beneficiar cerca de 30 mil motoristas que percorrem essa rodovia diariamente”, avaliou.

Com a obra, segundo Ibaneis, “70 empregos foram gerados e, com certeza, milhares de vidas serão salvas, sem mesmo dizer que a população da região vai ter mais qualidade de vida”.

Rua dos mais doidos

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, estava na cerimônia e explicou essa história de salvar vidas. Lembrou que a DF 250 tinha só duas pistas, uma para cada direção, mais uma terceira entre elas, conhecida como “rua dos mais doidos”.

Afinal, disse Prudente, só quem tinha muita coragem pegaria essa pista do meio, pois poderia encontrar outro veículo pela frente.

Assim, completou, muita gente morreu ali, em acidentes graves.

MDB quer ação conjunta

Agora eleito deputado federal, Rafael Prudente reuniu a nova bancada do seu MDB na Câmara Legislativa para reforçar a defesa das ações do governo Ibaneis Rocha e garantir o apoio necessário para a aprovação das pautas importantes do Distrito Federal.

Aproveitaram para discutir a disputa da presidência da Câmara. A bancada do MDB para 2023 será formada pelos deputados reeleitos Hermeto e Iolando, mais Wellington Luiz, que retorna à Câmara para um terceiro mandato. Todos são candidatos naturais a presidir a Casa. Prudente comentou: à parte a questão do apoio do governador, quem quer se viabilizar não deve conversar com bancadas, mas com todos os distritais, um a um. Só assim se ganha.