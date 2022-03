Leila candidatíssima

A senadora falou em concorrer ao Buriti. E o PDT aceitou

A senadora brasiliense Leila Barros (foto) está com tudo pronto para se filiar ao PDT. Após mais de um mês de conversas, reuniu-se com a cúpula local do partido e nesta segunda-feira, 28, falou com o presidente nacional, Carlos Lupi. O acordo prevê que Leila seja candidata a governadora pelo partido. Não se exclui a possibilidade de que ela venha a ser candidata a vice, na chapa do também senador José Antônio Reguffe, mas isso simplesmente não foi colocado na mesa. A senadora falou em concorrer ao Buriti. E o PDT aceitou.

Damares no quadradinho

Candidatíssimo a deputado federal pelo Republicanos, o secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, lançou candidatura da ministra Damares Alves ao Senado, anunciando-a como a mais nova e linda republicana do Brasil. Damares concordou, mas evitou dizer a que sairia candidata. Ficou no ar a possibilidade de que ela poderia disputar o Senado pelo Distrito Federal, abrindo-se a constrangedora possibilidade de eleição contrapondo uma ministra a outra, já que Flávia Arruda seria nome mais do que natural para a mesma vaga. No final da gravação, Damares disse que só anunciaria candidatura no Amapá, dando a entender que concorreria por lá, contra o ex-presidente Davi Alcolumbre – disputa de que já desistira na semana passada. De qualquer forma, tem muita gente insistindo para que Damares dispute uma cadeira de deputada federal pelo DF.

Pré-candidatos no PSD

Dois distritais, Jorge Viana e Cláudio Abrantes, além de um ex-distrital, Alírio Neto, estão negociando filiação ao PSD, alguns deles com convite do próprio presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Caso o também distrital Robério Medeiros fique no PSD, o que não é certo, o partido terá nominata forte para a Câmara Legislativa. Enquanto isso, três pré-candidatos ainda não se filiaram, nem participaram do último evento de adesões ao PSD, mas namoram abertamente o partido. São: a coronel da Polícia Militar Maria Costa, presidente da Caixa Beneficente da PMDF, o diretor-geral do Detran, Zelio Maia, que disputariam a Câmara dos Deputados. Mesmo assim, serão necessários mais reforços para que o PSD consiga eleger deputados federais.

Polêmica

Maria Costa está, não por acaso, envolvida em um bate-boca com o deputado brasiliense Luís Miranda. Não gostou nada, mas nadinha mesmo, em vê-lo ao lado do governador na festa de anúncio do projeto de reajuste da segurança. É que Miranda não achou nada mais para falar do que contar ter ouvido denúncias de corrupção na Caixa da PM. “O deputado não tem conhecimento do que é o dia-a-dia de um policial militar, principalmente as mulheres policiais, as mazelas e como a profissão suga a vida, a saúde e a sanidade”, disparou Maria Costa.

Cobranças

As direções nacionais de ao menos três partidos estão cobrando as suas cúpulas brasilienses. PSD, MDB e PSDB consideram crucial ampliar suas bancadas no Congresso e querem eleger deputados federais pelo Distrito Federal. Afinal, é o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados que define o tempo de rádio e televisão, o quociente eleitoral e, mais importante, o ervanário do Fundo Partidário.

Serra enfraquece tucanos

Após muita hesitação, o ex-presidenciável José Serra comunicará formalmente o que todo mundo já sabe: desistiu de disputar a reeleição para o Senado. Espera conseguir votação consagradora para a Câmara. O candidato tucano a governador de São Paulo, o atual vice Rodrigo Garcia, e seu protetor João Dória já fecharam um acordo com o apresentador televisivo Datena para tentar ser senador, mas esse tipo de manobra não costuma funcionar no estado, como já ocorreu com o campeão mundial Oscar do Basquete e o jornalista Ferreira Neto, o Datena dos anos 90. Novatos na política, jogaram seu prestígio concorrendo ao Senado, mas morreram na praia.

Bancada minguando

A saída de Serra é ruim também para a performance nacional dos tucanos. A bancada do PSDB no Senado, que já perdeu Antonio Anastasia, e hoje tem sete integrantes, arrisca-se a ficar com apenas três. Tasso Jereissati e Roberto Rocha não disputam a reeleição. Plínio Valério, que está em meio do mandato, deve sair por confronto com o cacique regional Arthur Virgílio. Sobrariam o senador brasiliense Izalci Lucas, atual líder, e mais dois. Isso se Rodrigo Cunha, de Alagoas, não ganhar a eleição para governador.

Abandono de bebês

A distrital Julia Lucy impressionou-se com o caso de uma recém-nascida encontrada dentro de um saco plástico em matagal do Entorno do Distrito Federal. Ela foi socorrida pelos bombeiros e estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Julia Lucy observou que essa bebê foi abandonada por ser fruto de gravidez não desejada. “A política pública de planejamento familiar reprodutivo é a mais importante que existe, pois temos que mudar essa realidade por meio da organização e planejamento, uma vez que cada vida é extremamente importante”, registrou a distrital.

Lollapalooza

Os artistas viraram alvo da deputada brasiliense Bia Kicis, bolsonarista revoltada contra as manifestações pró-Lula no Lollapalooza. Para ela, “os artistas lacradores só estão seguindo ordens da T4F – Time For Fun, empresa que mamou da Rouanet mais de R$ 178 milhões”. Segundo a deputada, “Bolsonaro entrou e a mamata acabou, mas a T4F é quem organiza o festival Lollapalooza”.

Ciro apoia distrital

O todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, deve prestigiar nesta terça-feira, 29, o lançamento de uma candidata a distrital. Explica-se: a advogada Milena Câmara vem a ser filha de um colega de Ciro, o deputado federal Silas Câmara, do PP do Amazonas.

No tiroteio

Foi só o distrital José Gomes deixar repentinamente o PTB brasiliense, de que era o presidente regional, para começar um tiroteio contra ele. O coronel Mauro Rogério, também petebista, disparou: “o cara assumiu a nau do PTB, era o comandante do barco, assumiu a posição de dirigente partidário e foi o primeiro a abandonar o navio e vai deixar o PTB à deriva”. Mas as acusações foram muito adiante. A turma está lembrando que José Gomes criou uma próspera empresa, a Real Serviços, que tem negócios com o setor público, e que, condenado por coerção eleitoral por supostamente ameaçar funcionários da empresa da família, corre forte risco de ficar fora da eleição, impedido nos termos da lei da Ficha Limpa.

Para turbinar

Só para lembrar, José Gomes assinou ficha do PP, que foi abonada por ninguém menos que o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira. O PP precisa de candidatos para reforçar a chapa federal e turbinar a eleição de gente de peso, como Celina Leão e Rogério Rosso. Ele assinou a ficha de filiação na semana passada, ao lado de seu chefe de gabinete, Marcelo Aguiar, que deve ser candidato a distrital. A campanha tem tudo para ser bem irrigada.

Dia da Gordofobia

Por fala nele, o distrital José Gomes achou uma forma curiosa de combater a gordofobia e, mais, conseguiu que fosse aprovada pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Seu projeto cria o Dia Distrital de Conscientização e Combate a Gordofobia, definindo como Gordofobia o preconceito, a repulsa ou discriminação social, política e econômica praticados contra a pessoa gorda. Seria de se imaginar que nessa data todo mundo deveria fazer uma dieta básica, cortar as massas e os doces, evitar feijoadas. Mas o projeto nada fala sobre isso. José Gomes determina que o Executivo, nesse dia, deverá organizar seminários e debates para orientar, qualificar e fomentar a conscientização e combate à gordofobia.

Indenização no Gama Shopping

Uma consumidora do Gama Shopping acaba de conseguir, no Tribunal de Justiça do DF uma indenização por danos materiais. Ela contou que seu carro foi arrombado dentro do estacionamento do shopping e que vários objetos foram furtados, dentre eles sua bolsa com documentos pessoais, cartões de banco e seu celular, seu notebook e um roteador que tinha acabado de comprar. A seguradora do Gama Shopping, a Zurich Minas Brasil Seguros, se negou a indenizá-la, alegando que fora um furto simples, mas a cobertura só vale para furto qualificado (quando há rompimento de obstáculos, abuso de confiança, uso de chave falsa ou participação de mais de duas pessoas). A consumidora foi à Justiça. Na primeira instância a seguradora ganhou, mas a autora recorreu e os desembargadores aceitaram parte de seus argumentos. “Em se tratando de furto de bens em interior de veículo, constatando-se que o automóvel se encontrava trancado, tendo o criminoso violado a porta para subtrair o produto segurado, não há que se falar em furto simples, mas em crime qualificado, de modo que, não incidindo qualquer hipótese de exclusão do risco segundo o contrato entabulado, impõe-se o dever de indenizar”. A seguradora do Gama Shopping foi obrigada a fazer o pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.724,25.

Reguffe deve tentar governo ou reeleiçãow

Uma vez completada sua filiação ao União Brasil, antecipada por esta coluna, o senador José Antônio Reguffe deve definir nos próximos dias a que cargo concorrerá nas eleições deste ano. Em tese, pode tanto disputar o Buriti quanto à reeleição, ou mesmo a deputado federal. O senador admite, porém, que deve tentar um cargo majoritário, ou seja, ao governador ou à recondução ao Senado.