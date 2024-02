Kuwait aposta em investimentos no Brasil

O Kuwait conta com cerca de 10% do total das reservas globais de petróleo e o fundo Soberano do Kuwait

O Embaixador do Kuwait no Brasil, Talal Rashed Almansour, celebrou nesta quarta-feira, 21, as datas do Dia Nacional e Dia da Libertação. A primeira comemora a independência do Kuwait desde 1961 e a segunda comemora a libertação do país em 1991 da ocupação durante a Segunda Guerra do Golfo.

País rico em petróleo que representa cerca de metade do produto interno bruto e 94% das exportações do país, o Kuwait conta com cerca de 10% do total das reservas globais de petróleo e o fundo Soberano do Kuwait, criado em 1953, é considerado o quarto maior do mundo, com ativos que chegam até 800 bilhões de dólares, estando os seus investimentos repartidos por mais de 125 países em todo o mundo, entre mercados desenvolvidos e emergentes.

Exatamente por isso, representa um trunfo especial: o Kuwait acredita que existem enormes oportunidades de investimento no Brasil, especialmente na área de energias renováveis, infraestrutura e segurança alimentar, e existe uma séria intenção do seu governo em promover a cooperação econômica e comercial e aumentar os investimentos kuaitianos no Brasil para alcançar resultados que satisfaçam as aspirações dos dois lados. As relações kuaitianas-brasileiras completaram no mês passado 56 anos.