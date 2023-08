Kissinger na China

Goulart acusa Kissinger de estar envolvido no golpe do Chile, no golpe da Argentina, no Uruguai, no Golpe da Bolívia nos anos 70

Filho do ex-presidente João Goulart, o presidente da seção brasiliense do PCdoB, João Vicente Goulart, condenou a recepção da China ao ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, onde foi, segundo ele, recebido como “bom amigo” pelo presidente Xi Jinping. Isso, disse Goulart, pegou de repentina surpresa toda a imprensa americana, e também da maioria dos países do ocidente.

“O encontro nos traz questionamentos históricos e de como, com repulsa, em um sentimento latino-americano, se pode entender este ‘amigo’ de governos ditos progressistas da atualidade”.

Afinal, disse o filho do ex-presidente, “rendem a ele deferências políticas, mesmo no uso diplomático, sabendo ser este ser um sicário assassino, conivente com golpes de Estado, e mais, genocida em vários países, o homem que dirigiu o Comitê 40, responsável por derrubar a democracia na América Latina”.

Goulart acusa Kissinger de estar envolvido no golpe do Chile, no golpe da Argentina, no Uruguai, no Golpe da Bolívia nos anos 70.

“Este homem é responsável pela omissão, que se tornou impunidade da Operação Condor, operada pelos serviços secretos das ditaduras Latino-americanas, que exterminou, assassinou, desapareceu, sequestrou mais de 40.000 pessoas entre argentinos, brasileiros, chilenos bolivianos, uruguaios e outros irmãos da nossa América Latina”, afirmou.