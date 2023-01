Kakay protesta contra busca e apreensão no escritório de advocacia de Ibaneis

“A busca e apreensão atinge por tabela todos os clientes, com a quebra do sigilo sagrado entre advogado e cliente…”

O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, divulgou nota contra a busca e apreensão no escritório de advocacia governador afastado Ibaneis Rocha. Não é só ele que pensa assim. “É de extrema relevância que a comunidade jurídica e democrática se manifeste” avisou Kakay.

Afinal, “Ibaneis foi presidente da OAB e era, até a posse no cargo de governador, um advogado militante com intensa atuação. A busca e apreensão atinge por tabela todos os clientes, com a quebra do sigilo sagrado entre advogado e cliente. Esta não é uma questão política, é de respeito aos direitos do advogado, e dos que precisam se socorrer da advocacia”.

Para Kakay, a ordem de busca e apreensão tem sentido muito mais amplo. “Na verdade”, constata, “é um atentado a estabilidade democrática. É assim que se instala a arbitrariedade e o abuso contra o estado democrático de direito”.