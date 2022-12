Juntos pela segurança

Janja revelou que o Buriti está dando todo o apoio em várias áreas, em especial na estrutura de segurança. Mandou assim um agradecimento ao governador Ibaneis Rocha

Mulher do presidente eleito, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, avaliou nesta quarta-feira, 7, que mais de 300 mil pessoas deverão participar das festividades que marcarão a posse do novo governo, em 1º de janeiro.

Janja revelou que o Buriti está dando todo o apoio em várias áreas, em especial na estrutura de segurança. Mandou assim um agradecimento ao governador Ibaneis Rocha e ao chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Para Janja, a segurança é a principal preocupação do governo eleito, de modo “que o povo, o grande protagonista do evento, possa aproveitar com tranquilidade”.

Ela disse ainda que o time da transição está trabalhando em conjunto com o governo brasiliense e com órgãos federais de segurança para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível e, completou, “não estamos prevendo nenhum problema”.

Está confirmada a presença de 12 chefes de estado, em uma lista que continua crescendo. Entre eles estão os presidentes de Alemanha, Portugal, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Espanha, Costa Rica, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Timor Leste.