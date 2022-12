José Humberto no Grupo Lide

E, para encerrar o ano, organiza nesta quinta-feira, 15, o último almoço-debate, com o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires

Depois da campanha eleitoral, o ex-vice-governador Paulo Octavio reassumiu a presidência do Lide Brasília. E, para encerrar o ano, organiza nesta quinta-feira, 15, o último almoço-debate, com o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires.

A palestra será sobre a transição e as perspectivas e projetos para a capital. O evento será bastante selecionado, com apenas 80 convidados, todos integrantes do grupo que congrega os maiores empresários de Brasília.