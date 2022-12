José Humberto anuncia planos do novo governo Ibaneis

A intenção ao mudar todo o sistema de gestão fundiária é garantir maior eficiência e segurança ao setor, além de coibir invasões. “Para isso, precisamos sempre agir rápido”

Planos para o segundo mandato de Ibaneis Rocha, como o novo Cheque Moradia, que terá valor de R$ 15 mil para subsidiar a entrada em financiamentos imobiliários ou a criação do Instituto da Terra, incumbido agora de regularizar e vender imóveis públicos no Distrito Federal foram anunciados pelo secretário de Governo, José Humberto Pires, em exposição aos principais empresários do Distrito Federal nesta quinta-feira, 15.

A intenção ao mudar todo o sistema de gestão fundiária é garantir maior eficiência e segurança ao setor, além de coibir invasões. “Para isso, precisamos sempre agir rápido”, disse José Humberto.

Já “o cheque moradia é uma forma”, avisou, “de atendermos aquela pessoa que paga aluguel e não consegue juntar o dinheiro necessário para a entrada ao comprar imóvel”.

Deverão ser lançados de imediato mais 32 mil unidades habitacionais de interesse social.

Começar de imediato

A principal razão pela qual Ibaneis turbinou sua equipe de transição, revelou José Humberto aos empresários do grupo Lide, foi a intenção de começar o novo mandato “de imediato, sem precisar parar depois da posse”.

Assim, já está hoje com planos bem precisos. O secretário citou a intenção de entregar 17 unidades básicas de saúde, duas UPAs, cinco caps e quatro hospitais, um deles o do servidor – e os demais em São Sebastião, Guará e Recanto das Emas. Novidade, pretende implantar o quanto antes um sistema de telemedicina, assim como estabelecer um esquema de vans para buscar quem está com consulta marcada na rede pública, mas não tem condições de se locomover.

Quer ampliar as creches – nove em execução, 13 já em licitação e mais 14 previstas – assim como as escolas de gestão compartilhada, mais 40.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Universidade do Distrito Federal terá mais dois campi, um em Ceilândia e outro no Biotic, além de se criar cursos pré-vestibular gratuitos. Serão criadas mais 16 unidades do CRAS e unidades de segurança em áreas que não contam com delegacias.

Estímulos à economia

De acordo com José Humberto, o governo prepara renúncias fiscais para trazer mais empresas ao Distrito Federal.

Deu até exemplos: reduzi o ICMS sobre querosene de aviação para multiplicar os voos para o aeroporto JK, especialmente de cargas.

Criará ainda a Agência de Desenvolvimento do DF, com atendimento integrado de todos os órgãos governamentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E anunciou obras de drenagem. Por exemplo, “para acabar com as inundações na Asa Norte”.

Enfim, José Humberto avisou: no dia 20, Ibaneis assinará as ordens de serviço para iniciar as obras de reabertura do Teatro Nacional, fechado há nove anos, em um evento diante do próprio teatro.

Amigos petistas

Presente ao encontro, o distrital Chico Vigilante foi cumprimentado como “canal com o futuro governo”.

O deputado prometeu fazer o que puder, mas revelou que Ibaneis tem três grandes amigos, todos também governadores durante seu primeiro mandato e, agora, integrantes do governo Lula: Wellington Dias, do Piauí, Rui Costa, da Bahia, e Camilo Santana, do Ceará.