Jogos da Juventude na capital

O Governo do Distrito Federal formalizou a candidatura da capital para sediar os Jogos da Juventude 2025.

A documentação lista os atributos estruturais e turísticos que fazem da capital federal o lugar ideal para a promoção do torneio.

“Brasília já demonstrou que tem a estrutura necessária, com o fácil acesso aos locais de jogos e equipamentos públicos e facilidade em relação aos hotéis, por serem próximos da área central, além da questão da gastronomia”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Júlio César Ribeiro.

“Até mesmo a vinda dos atletas para cá é facilitada, porque em outras cidades, geralmente, eles precisam fazer muitas escalas e para cá não, temos voos para todos os estados”.

Tombada como patrimônio cultural da humanidade, Brasília oferece boas rotas turísticas e um museu a céu aberto, além de ser composta por uma vasta rede hoteleira e dispor do maior parque urbano do país – o Parque da Cidade – e da segunda maior malha cicloviária entre as unidades da Federação: 633 km, atrás apenas de São Paulo.