Joe Valle estará de volta

Ex-presidente da Câmara Legislativa e um dos articuladores políticos do PDT, Joe Valle voltará a concorrer a uma vaga de distrital, após oito anos. Ele havia sido candidato a senador no último pleito, mas acabou derrotado por Damares Alves e outras candidatas mais nutridas.

O dono da Malunga – empresa de produção de alimentos orgânicos – tem se dedicado a formar uma base forte para a reeleição ao Senado Federal da presidente regional do PDT, Leila Barros.

Por outro lado, o partido busca se reintegrar à Câmara Legislativa, cujo último eleito foi Reginaldo Veras, atualmente deputado federal e no Partido Verde.