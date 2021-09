Jaqueline acompanha os recursos do PDAF

A deputada distrital tem percorrido escolas que receberam recursos do programa nas Regiões Administrativas do DF

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

A deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) tem visitado nas RAs, escolas que receberam verba do seu mandato através do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). “É importante acompanhar os trabalhos e, ao mesmo tempo, ver o quanto esses recursos têm mudado a realidade dessas instituições”, destacou.

Reparos – Uma destas entidades foi a Escola Classe 50 de Taguatinga que pôde, por meio de destinações da deputada, fazer reparos e melhorias na sua estrutura, tais como revitalização na pintura e até a construção de uma nova área de convivência para funcionários e professores.

“Responsabilidade” – “Investir em educação é uma responsabilidade nossa. Estamos trabalhando para proporcionar aos alunos um ambiente agradável, confortável e moderno para que a ação de aprender seja cada vez mais atrativa para os futuros profissionais do Distrito Federal”, frisou a parlamentar.

Meia noite

O deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) enviou um ofício ao governador Ibaneis Rocha e à secretaria de Esporte do DF para pedir que seja retomado o programa “Esporte a Meia Noite”. Ele é autor da Lei 6111/2018, que regulamenta a iniciativa, iniciada em 1999 – que teve as atividades encerradas em 2018.

Vulnerabilidade– Ribeiro lembrou que o trabalho atendia jovens em situação de vulnerabilidade social e incluía tanto práticas desportivas como cursos de capacitação. “Os atendimentos abrangiam desde a retirada de pessoas das ruas, para estimular a prática de esportes, até a oferta de cursos profissionalizantes”, enfatizou.

“Retrocesso”- Para o parlamentar, a suspensão pode ser considerada um retrocesso para o Distrito Federal. “Não podemos regredir nas políticas públicas direcionadas à juventude, já que seu futuro e o da sociedade dependem do apoio governamental e dos projetos disponibilizados”, disse.

Estacionamentos

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) protocolou na Câmara Legislativa do DF (CLDF) projeto referente à tolerância mínima de permanência de veículos nos estacionamentos privados do Distrito Federal. O texto estabelece que seja vedada a cobrança quando a utilização destes locais for inferior a 25 minutos.

Tolerância – O objetivo, informou o parlamentar, é garantir que não seja cobrado um valor indevido caso os motoristas precisem estar nesses espaços por um curto período. Hoje, na maioria dos shoppings, o tempo de tolerância é de 10 minutos, podendo chegar a 15 minutos em outros estacionamentos privados de Brasília.

Doação

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) doou, recentemente, 35 conjuntos de cama box, tamanho solteiro, a uma entidade de assistência social no Distrito Federal, o Instituto Tocar, voltado para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. As camas estavam sem uso desde a desativação do alojamento para estudantes do órgão.

Necessidade– Esta é a segunda grande doação da Enap este ano. Em abril, foram doados 3.642 produtos entre roupas de cama e de banho, cobertores, travesseiros e fronhas para unidades de saúde do DF. Os materiais ajudaram a suprir as necessidades desses locais, sobrecarregados com o aumento de demanda e de leitos por causa da pandemia.

Acesso

Magistrados de várias unidades da Federação, incluindo os do DF, têm elogiado o lançamento recente, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), de uma plataforma que objetiva dar maior acesso, por parte da comunidade jurídica, à produção acadêmica – inclusive como forma de subsídio para a preparação dos seus pareceres.

Acervo – O sistema já está sendo considerado detentor do maior acervo de dados sobre a magistratura brasileira. Reúne artigos, livros e revistas com dados, análises e diagnósticos obtidos por intermédio de pesquisas e estudos sobre problemas estruturais e conjunturais do país.

Água

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) ficou animado com a decisão recente da Caesb de interligar uma rede de condomínios localizados na cidade de Planaltina à rede do Setor Tradicional. O objetivo do serviço, que há tempos é solicitado por ele, consiste em aumentar a vazão e reduzir ao mínimo as faltas de água para os moradores.

Estabilidade – Segundo contou o parlamentar, a Caesb está interligando a rede de água potável que atende tanto a Bica do DER como também condomínios à rede principal, que atende o Setor Tradicional, em Planaltina. O resultado será maior estabilidade no fornecimento.

“Trata-se de uma mudança significativa na nossa infraestrutura”, explicou.

Guia

Acredite se puder: a Sociedade Brasileira de Dermatologia lança, na próxima segunda-feira (13), um guia com recomendações sobre a importância do banho. O trabalho foi elaborado por conta de fake news e de declarações de celebridades internacionais, no nos últimos tempos, segundo as quais o banho diário pode trazer prejuízos à pele.

Decálogo – Por conta disso, diretores da entidade e médicos ligados a esse trabalho destacaram a importância do documento, em tempos de pandemia e da necessidade de se aumentar os cuidados sanitários e com limpeza. O guia trará, ainda, um pequeno decálogo sobre o tema, com dicas práticas para a população.

Nas escolas

Professor da secretaria de Educação do DF, o deputado João Cardoso (Avante) atua para que seja votado com celeridade projeto de sua autoria que proíbe a entrada de pessoas condenadas por pedofilia de serem contratadas para dar aulas a crianças e adolescentes nas escolas ou participarem de qualquer atividade docente.

Obrigação – “As crianças, devido ao seu incompleto desenvolvimento físico e mental, são vulneráveis e não têm capacidade de evitar esses abusos. O Estado tem a obrigação de adotar políticas rígidas na prevenção de crimes dessa natureza” afirmou ele, diante dos casos observados de pessoas nestas condições flagradas dando aulas.

Exigência – O texto estabelece que instituições de ensino públicas e privadas do DF passem a exigir, na contratação de novos funcionários ou servidores, comprovação de que não foram condenados, por decisão colegiada, por esses tipos de crimes.

Parcelamentos

O Ibram está promovendo, até o fim do mês, reuniões virtuais para dialogar com o público sobre novos parcelamentos urbanos no DF. A ideia, segundo os responsáveis pelo órgão, é lançar um olhar sobre o tema com destaque para questões como o planejamento, soluções ambientais, redução de impactos e mais qualidade de vida.

Encontros– As conferências estão sendo realizadas, ao vivo, pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube, uma vez por semana, com início sempre às 19h todas as quartas-feiras, e ficam disponíveis na plataforma. A iniciativa é uma continuidade da chamada jornada de encontros sobre o licenciamento ambiental no DF.