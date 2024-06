Izalci mostra malabarismo financeiro

Contador de formação e de profissão, o senador brasiliense Izalci Lucas dificilmente pode ser enrolado por milagres orçamentários. Nesta terça-feira, 18, ele revelou como o governo Lula fez sumir um rombo na Previdência.

Em 15 de maio, a Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS projetou que as despesas com benefícios previdenciários alcançariam R$ 912,3 bilhões em 2024.

Este cálculo, mostrou Izalci, não era fruto de adivinhação, mas sim de uma análise baseada no ritmo de execução dos gastos até abril e no crescimento vegetativo de 0,64% ao mês.

“No entanto, quatro dias depois, em um movimento digno de um mestre ilusionista, a Diretoria de Benefícios do INSS recomendou usar uma taxa de crescimento vegetativo de apenas 0,17% ao mês, uma redução substancial, que considerava padrões sazonais na concessão de benefícios, resultando numa nova estimativa de despesas de R$ 902,7 bilhões”.

Assim, quase R$10 bilhões desapareceram como mágica. “Como se não bastasse, ainda foram descontados R$ 9,05 bilhões em economias esperadas como medidas de produtividade e revisão de benefícios”, completou. Assim, no total, todas essas revisões resultaram numa economia de quase R$12 bilhões nas projeções de despesas previdenciárias.

“É como se, de repente, o Governo tivesse encontrado uma varinha mágica capaz de resolver problemas crônicos da administração pública apenas com uma canetada”, ironizou o senador.

O resultado? Um cenário de projeção de despesas muito mais conveniente para desfazer bloqueios orçamentários e agradar a base aliada do Congresso. A conclusão de Izalci: “Esse movimento, é claro, não foi apenas um exercício acadêmico de econometria, mas uma ação cirurgicamente calculada para agradar a sua bancada e evitar, sobretudo, cortes em outras despesas”..