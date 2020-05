Izalci Lucas lidera bancada do DF na MP das forças de segurança

PUBLICIDADE 

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Pleito antigo

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF/foto) participou, esta semana, da solenidade de assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro da Medida Provisória 971/2020 que permite a recomposição salarial das forças de segurança do DF. Segundo ele, a matéria consiste num pleito antigo.

Último passo – “A MP é o último passo para o aumento de 8% para os policiais civis e de 25% na gratificação da Vantagem Pecuniária Especial (VPE) dos militares. Tenho certeza de que vamos conseguir aprovar essa medida provisória o mais rápido possível”, afirmou.

Veto derrubado

Deputados distritais derrubaram veto do governador Ibaneis Rocha na CLDF e mantiveram o projeto que altera a chamada “obrigação de pequeno valor” (OPV) para o DF. A OPV é a dívida do Estado que não está sujeita ao regime de precatórios. Cada ente federativo, por determinação constitucional, define seu valor máximo.

De 10 para 20 – Com o veto, o limite para a requisição de pequeno valor ficou sendo de 10 salários mínimos. Mas os deputados mantiveram o limite de 20 mínimos do texto aprovado, que teve como autor Iolando Almeida (PSC). O prazo para o DF pagar também foi mantido conforme o aprovado pela Câmara: 90 dias, a contar do recebimento da requisição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Banco de reservas

A Secretaria de Saúde do DF vai lançar edital para seleção temporária de 900 profissionais para um banco de reservas. A autorização para o processo seletivo simplificado já foi publicada no DODF e prevê contratações por até seis meses.

Substituições – De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas da pasta, Silene Almeida, o objetivo é reforçar temporariamente o numero de profissionais neste período. Os selecionados suprirão os profissionais que precisarem se ausentar por algum motivo.

Apoio à imprensa

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) fez uma longa manifestação, na sessão de quarta-feira (27), de solidariedade aos jornalistas que têm sido agredidos constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

‘Perseguição grave’ – Vigilante disse considerar muito grave a perseguição aos jornalistas que fazem a cobertura diária da presidência, não apenas por parte de integrantes do governo e do próprio Bolsonaro como também dos seus apoiadores que vão diariamente ao Alvorada.

Gravata inusitada

Ao falar ontem com apoiadores e com os poucos jornalistas que ainda estão fazendo a cobertura em frente ao Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos pelo inusitado do seu traje. Usava uma gravata estampada com desenhos de fuzil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Orientação- Coincidência ou não, foi justo no dia em que Bolsonaro afirmou que foram atingidos todos os limites na relação entre os poderes e que tem “as armas da democracia”. A pergunta que mais se repetiu foi se ele foi orientado por sua equipe sobre o acessório.

Retorno

Em entrevista recente, a deputada federal Flávia Arruda (PR) comemorou o fato de o governo do Distrito Federal retomar com o projeto Mãezinha Brasiliense, que foi ideia dela.

Cesta verde – “O projeto vai atender centenas de mães e crianças”, destacou a parlamentar, ao ressaltar que outras iniciativas de sua autoria, com o retorno da Cesta Verde, também estão sendo viabilizadas pelo governo.

Empregos mantidos

Apesar da crise provocada pela covid-19, o setor industrial vem fazendo esforços para não demitir e manter o emprego das pessoas. É o que revela pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a pesquisa, apesar dos impactos, 66% das empresas ouvidas não demitiram um funcionário sequer na crise.

Impactos – Mesmo admitindo, a grande maioria, perdas fortes em consequência da pandemia. Segundo a pesquisa, 74% das empresas sofreram algum impacto com o cenário de crise provocado pelo novo coronavírus. De acordo com as respostas, 82% tiveram queda no seu faturamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Otimismo – Mesmo as empresas que demitiram funcionários, demonstram otimismo, no sentido de confiarem que a crise será passageira. Essa foi a opinião de 78% dos que disseram ter tido que cortar funcionários, embora 86% deles admitem que será reduzida a sua receita este ano.

Grave – A pesquisa foi coordenada pela FSB Pesquisas. Os empresários ouvidos não têm dúvida de que a pandemia da covid-19 é um problema dos mais sérios. Para 77% dos entrevistas, a pandemia é muito grave ou grave.