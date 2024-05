Investimentos na saúde

Irritado com as permanentes críticas a ocorrências pontuais no atendimento dos órgãos de saúde pública, o governador Ibaneis Rocha resolveu dar uma resposta pessoal.

Assegurou que, desde 2019, a saúde tem sido uma pauta prioritária do seu governo. Fez suas contas: “por isso, em cinco anos, investimos mais de R$ 48,4 bilhões para elevar a qualidade dos serviços, com a aquisição de equipamentos, a inauguração de novas unidades de atendimento e a contratação de profissionais qualificados”.

E assumiu um compromisso: “vamos continuar trabalhando para que todos tenham acesso a uma saúde de qualidade no Distrito Federal”.