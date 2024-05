Investimento na segurança de estradas

O deputado brasiliense Gilvan Maximo anunciou a destinação de mais R$ 1 milhão para a Polícia Rodoviária Federal para reforçar a segurança pública nas estradas do Distrito Federal, além da entrega de quatro viaturas novas, que permitirão um trabalho ainda mais ostensivo contra a criminalidade.

“A segurança nas nossas estradas é uma prioridade. Com esse investimento, garantimos que a Polícia Rodoviária terá melhores condições de enfrentar os desafios e proteger nossa população. Essas novas viaturas vão potencializar as ações de fiscalização e combate ao crime”, avaliou o deputado.

Gilvan Maximo destacou ainda que o Distrito Federal conta com a melhor polícia do Brasil, graças à integração entre a Polícia Militar e Polícia Civil com o apoio da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras em rodovias federais.