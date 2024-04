Investimento na indústria

Ex-interventor na segurança do Distrito Federal e hoje presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli chamou a atenção nesta segunda-feira, 1º de abril, para a necessidade de investimentos da indústria brasileira em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.

Isso é decisivo para o setor instalado no País, resumiu Cappelli, após um encontro com Atílio Rulli, responsável na América Latina pela área de Relações Públicas da gigante chinesa Huawei, da área de tecnologia.

De acordo com dados trazidos pela Huawei, a empresa faturou mais de US$ 100 bilhões no ano passado e investiu 15% desse montante em pesquisa e desenvolvimento. A Huawei é conhecida pela sua agressividade em termos tecnológicos, mas também em termos comerciais.