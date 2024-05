Inclusão digital na educação básica

Projeto que beneficia alunos de escolas públicas, com equipamentos para acesso à internet, recebeu parecer favorável da senadora brasiliense Damares Alves.

Assim, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 14, projeto que cria o Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. Apresentado pelo senador Confúcio Moura, recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves.

“É fundamental a ampliação do acesso às tecnologias de informação e comunicação pelos estudantes, considerando a recente ampliação do uso das ferramentas digitais em todo o mundo”, explicou Damares.

O programa beneficiará alunos de baixa renda regularmente matriculados em escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (com fornecimento de equipamentos para acesso à internet, além da própria conexão à rede.