Incerteza sobre os cobradores de ônibus

Enquanto se discutia a privatização da Rodoviária do Plano Piloto e os possíveis impactos para permissionários, ambulantes e usuários, surgiu outro fantasma para assombrar a turma que circula por lá.

O vice-presidente da Câmara Legislativa, Ricardo Vale, acredita que 5 mil famílias do Distrito Federal podem ser atingidas pela substituição dos cobradores de ônibus pela automação. Vale até convocou uma audiência pública para discutir a sessão, nela incluindo a Secretaria de Mobilidade do GDF, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara, o Sindicato dos Rodoviários do DF e representantes dos cobradores.

Os trabalhadores questionam o que pode ocorrer após a declaração de inconstitucionalidade da lei nº 9.868/1999, de autoria do ex-deputado Paulo Tadeu, que garantia os empregos da categoria. A decisão ocorreu após questionamento do Buriti feito ao Supremo Tribunal Federal.

Para Ricardo Vale, é necessário antecipar o problema e buscar alternativas para garantir o trabalho dos cobradores.

“Pensar em retirá-los do sistema é deixar os usuários desassistidos, uma vez que eles são fundamentais no suporte para os passageiros e para os motoristas, que precisam estar focados no trânsito”, avalia o parlamentar.