Em outubro, um ex-servidor do Tribunal de Justiça do Piauí foi preso sob suspeita de ter hackeado o sistema do tribunal para alterar decisões judiciais.

O inquérito foi instaurado para investigar um esquema que teria movimentado cerca de R$ 10 milhões.

Segundo informações, o desembargador José James estaria sendo investigado, razão pela qual os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).