Ibaneis volta a crescer, mas não afasta segundo turno

A soma de todos os demais, excluindo Renan, dá 42%, abaixo de Ibaneis, mas dentro da margem de erro

Pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira, 27, mostrou que o governador Ibaneis Rocha voltou a crescer nas intenções de voto, mas sua margem não é suficiente para garantir vitória no primeiro turno – embora isso seja possível. Ibaneis chegou a 46% em pesquisas anteriores, caiu para 40% e agora está com 43%. A margem de erro é de três pontos para cima ou para baixo. Em segundo lugar, descolando-se dos demais candidatos, está Leandro Grass, da federação PT-PV-PCdoB, que foi a 16%. A seguir estão o senador tucano Izalci Lucas, com 9%, o ex-senador Paulo Octávio (PSD), com 8%, e a senadora Leila Barros (PDT), que caiu para 6%. O coronel Moreno, do PTB, surgiu com 2% e Keka Bagno, PSOL, com 1%. É o mesmo percentual de Renan Arruda, do PCO, que está com a candidatura impugnada. A soma de todos os demais, excluindo Renan, dá 42%, abaixo de Ibaneis, mas dentro da margem de erro.

Vantagem no segundo turno

O IPEC também simulou um segundo turno entre Ibaneis Rocha e Leandro Grass. Ibaneis fica à frente, com 54% das intenções de voto, contra 29% de Grass.

Empate no Senado

Pela primeira vez a pesquisa IPEC mostra um empate para o Senado. Flávia Arruda, do PL, tinha liderança folgada, sempre acima dos 30%. Caiu na pesquisa passada para 28% e manteve o percentual, mas foi alcançada por Damares Alves, que também chegou aos 28 pontos. A seguir vem Rosilene Corrêa, do PT, com 12%. A surpresa foi Iara Prado, do PSDB, que apareceu com 4%, superando Joe Valle, do PDT, que baixou a 2%. Ainda pontuaram o tenente coronel Sousa Jr (DC); Pedro Ivo, da Rede, que se apresenta como mandato coletivo; Carlos Rodrigues (PSD) e Hélio José (SD), outro impugnado. Todos ficaram com 1%.

Flávia joga duro para barrar Damares

A campanha da deputada Flávia Arruda para barrar a ascensão da rival Damares Alves na corrida para o Senado se intensificou nas redes sociais. A campanha de Flávia passou a veicular mensagens em que, após lembrar que ela é “brasiliense raiz”, avisa que Brasília não pode “ser barriga de aluguel eleitoral”, enfatizando o que seria uma intrusão da antiga colega de ministério, apontada como estranha à cidade. Ainda nesta terça-feira, 27, o ex-governador José Roberto Arruda, marido da candidata, admitiu que “a Flávia corre risco, Damares é uma seita”. Damares reagiu na própria terça, entrando com uma representação contra Flávia, sua campanha e militantes, acusando-os de “divulgar notícias falsas e sabidamente inverídicas”, falando de masturbação de bebês.

Vídeo causa punição de Grass

O Tribunal Regional Eleitoral exigiu do candidato a governador da federação PT-PV-PCdoB a imediata retirada de vídeo de publicidade em que, simulando um encontro no Metrô, faz uma série de afirmações contra o adversário Ibaneis Rocha. Atendeu assim a uma petição da coligação de Ibaneis, que já havia conseguido ordem de retirada do vídeo, mas, segundo a decisão do TRE, essa decisão foi descumprida. Grass, diz a sentença, incluiu a propaganda impugnada em suas redes sociais e em inserções na televisão mesmo depois dessa proibição.

Multas e ordem de retirada

A conduta de Leandro Grass, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, “denota total desprezo pela ordem judicial, com afronta à isonomia entre os candidatos pela desigualdade de armas e desrespeito ao processo democrático, mostrando-se imperativa a intervenção judicial”. Diante disso, o tribunal determinou a imediata retirada da propaganda eleitoral proibida em referência na televisão, sob pena de multa de R$ 50 mil por cada veiculação e de todas as redes sociais, sob pena de, não o fazendo em 24 horas, incidir também em multa de R$ 50 mil por dia. Também intimou todas as emissoras geradoras de propaganda de televisão para que obste a veiculação da propaganda eleitoral proibida em referência, em qualquer horário televisivo. E, enfim, oficiou ao Facebook, Instagram, Twitter, para que promovam a imediata retirada do ar da propaganda proibida.

Novo nome

Deborah Carvalhido é um novo nome que surge na política brasiliense. Após dez anos como advogada e assessora jurídica do PSD na Câmara dos Deputados, ela se lança, agora, como candidata a distrital. Sua campanha tem ganhado destaque e sua candidatura vem mostrando força e ganhando apoiadores de peso.

Programas de moradia

O senador Izalci Lucas fazia campanha nesta terça-feira, 27, Sobradinho, quando lhe cobraram regularização fundiária. Candidato ao Buriti, Izalci afirmou que é preciso entregar as escrituras a quem tem direito, até porque existe lei para isso. Também disse que é preciso ter política pública de habitação, para acabar com ocupações irregulares. “Se não organizar isso, as consequências podem ser irreversíveis, portanto precisamos dar direito à moradia, para que as invasões acabem. Ainda dá para recuperar nossa cidade, mas não dá para esperar muito tempo”, avisou.

Briga requentada

Depois de quase seis meses de guerra política e judicial, parecia que o senador Izalci Lucas e a deputada Paula Belmonte haviam concordado, senão em fazer as pazes, ao menos em se ignorarem. Engano. Uma fala de Izalci, candidato ao Buriti pelo PSDB, indignou Paula Belmonte. Ao ser questionado sobre a disputa interna na federação PSDB-Cidadania, o tucano disse que o assunto estava superado, mas que Paula defendia um candidato de outro partido. Na avaliação da candidata a distrital, não é bem assim. E partiu de novo para o ataque. O que estava em jogo, segundo Paula, era a construção de uma candidatura viável para derrotar o governador Ibaneis Rocha. “Nas últimas pesquisas, Izalci alcançou 3,8% das intenções de voto. Dentro da margem de erro, ele pode ter menos de 1% ou 6%, o que fica longe de ser capaz de vencer o candidato à reeleição”, disse a deputada. Ela completa: “ele vem caindo e, se continuar assim, vai acabar devendo votos”,

Novo percurso para o VLT

No governo Arruda já se pensava em instalar uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos para percorrer a W3, do Sul ao Norte, partindo do aeroporto. Um protótipo do VLT chegou a ser exibido no Setor Comercial Sul. Mais tarde, mudou-se o enfoque, dando preferência ao BRT, com diferente percurso. O atual governador Ibaneis Rocha acredita nas vantagens do VLT, mas além de problemas de custeio por parte do governo federal, enfrentou restrições do IPHAN. Agora, porém, Ibaneis pensa em um projeto diferente para o VLT, que ligaria o Aeroporto de Brasília ao Noroeste contornando a área tombada da região central. “Esperamos conseguir a aprovação e realizar essa obra tão importante”, admitiu Ibaneis nesta terça-feira, 27.

Distância entre partidos

Não há que se procurar isonomia entre os partidos. Quem mais recebeu recursos do PL é Flávia Arruda, como candidata a eleição majoritária, com pouco mais de R$ 1 milhão. A rival Damares Alves, que disputa pelo Republicanos, tem 80% mais. Ainda dentro do PL, a atual deputada Bia Kicis – que acaba de postar imagem com sua cadelinha chihuahua e o presidente Bolsonaro – está com R$ 1,05 milhão na corrida pela reeleição, acima do ex-governador José Roberto Arruda, com R$ 294 mil e o ex-deputado Alberto Fraga, com R$ 274 mil. Os demais vêm muito atrás, com uma surpresa, o ex-dono do restaurante Piantella, point das lideranças políticas durante três décadas. Concorrendo sob o nome de Marco Aurélio Costa Piantella, ele levou R$ 200 mil, bem mais que os concorrentes iniciantes. Para distrital, quem está bem à frente é um novato, mas um novato diferente: Joaquim Roriz Neto já recebeu R$ 402 mil. É seguido pelos atuais distritais Daniel Donizet, R$ 396 mil, o ex Bispo Renato, R$ 341 mil Reginaldo Sardinha, R$ 293 mil, Roosevelt Vilela, 165 mil, e Agaciel Maia, R$ 297 mil.