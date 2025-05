Ibaneis vai a seminário nos EUA

O Governo do Distrito Federal (GDF) formalizou, por meio de ofício, o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) do cargo entre os dias 11 e 17 de maio.

O documento cumpre o protocolo exigido para viagens internacionais de chefes do Executivo. Ibaneis participará do Lide Brazil Investment Forum, em Nova Iorque, nos EUA. A presença no evento empresarial repete a agenda que o governador cumpriu em abril, no Lide Dubai.

Durante o período de afastamento da cidade, a vice-governadora Celina Leão (PP) assumirá o comando do Palácio do Buriti.

Distrital prorroga licença

Enrolado com uma série de acusações, quase toda envolvendo cantadas em mulheres conhecidas, o distrital Daniel Donizet recebeu uma nova licença não remunerada de cinco dias para “tratar de interesse particular”. A autorização, apesar de ser do dia 5 a 9 de maio, foi publicada pela Mesa Diretora da CLDF no Diário Oficial somente nesta sexta-feira (9).

Donizet já estava afastado por licença médica desde 31 de março. Inicialmente, foram 15 dias por recomendação médica, com prorrogação por mais 16 dias, totalizando 31 dias consecutivos de afastamento em 2025. A CLDF alegou sigilo para não divulgar o motivo médico da licença. Mesmo afastado oficialmente, Donizet seguiu participando de eventos públicos durante o período. Com isso Donizet deixou de vez a CPI da poluição do Rio Belchor.