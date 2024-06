Ibaneis regulamenta o ParCão

Decreto que acaba de ser publicado no Diário Oficial definiu regras para que todas as regiões administrativas do Distrito Federal tenham espaços para os pets brincarem ao ar livre.

O decreto regulamenta lei do distrital Daniel Donizet lembrando que os cachorros precisam de espaços para passear, correr e brincar de maneira segura. Serão espaços públicos de fácil acesso, com segurança tanto para pessoas quanto para animais.

Terão regras explícitas, como proibição de cães desacompanhados e exigência de protocolo vacinal. Serão duas as modalidades de ParCão.

O primeiro modelo é um espaço mais amplo localizado nas áreas centrais das regiões administrativas, integrado a outros espaços públicos de lazer e esportes. O segundo modelo é reduzido e com maior restrição de espaço, mas ainda garantindo a funcionalidade e segurança.