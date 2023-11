Ibaneis no aniversário do Cruzeiro

Aproveitou, claro, para lembrar que a região administrativa se desenvolveu bastante nos últimos anos com os investimentos feitos por seu governo

O governador Ibaneis Rocha cumprimentou nesta quinta-feira, 30, a população do Cruzeiro pelo 64º aniversário. Aproveitou, claro, para lembrar que a região administrativa se desenvolveu bastante nos últimos anos com os investimentos feitos por seu governo.

De quebra, enumerou esses programas: reforma do Viaduto Ayrton Senna, iluminação de 100% da cidade em LED, reforma do Cruzeiro Center, construção de quadra poliesportiva, reforma dos parquinhos, implantação do Papa-Lixo.