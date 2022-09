Ibaneis já pensa em maioria na Câmara

le foi acompanhado por Celina Leão, candidata a vice, o atual vice Paco Britto e o ex-administrador da região Bispo Renato Andrade

O governador Ibaneis Rocha passou a utilizar a reta final da campanha para pedir votos não apenas para sua reeleição, como para formar uma base sólida na futura Câmara Legislativa. Nesta terça-feira, 20, ele visitou a Feira dos Importados de Taguatinga e ao Taguacenter, ambos centros comerciais importantes da região, e pediu votos. Ele foi acompanhado por Celina Leão, candidata a vice, o atual vice Paco Britto e o ex-administrador da região Bispo Renato Andrade, tanto Paco quanto Andrade são candidatos a distritais. “Precisamos ter consciência, a eleição está aí, está chegando perto. Está na hora de a gente escolher os candidatos da base para que a gente tenha apoio na Câmara Legislativa, para seguir com esse belíssimo trabalho. Peço confiança e peço o voto nesse grupo, que sabe o que fazer”, disse Ibaneis em discurso. Durante as visitas, ele conversou com feirantes presentes e ouviu demandas de moradores.

Com o cardeal

A candidata do PDT ao Buriti, a senadora Leila Barros, levou o marido, o campeão olímpico Emanuel Rêgo, e seu candidato a vice Guilherme Campelo, para um encontro com o cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, nesta terça-feira, 20. Leila foi congratular Dom Paulo por sua recente promoção. “Estou senadora e ele foi nomeado cardeal. Acho que é um momento importante para ambos. Fui felicitá-lo e conversar um pouquinho sobre as demandas do DF”, contou. Não é o primeiro encontro recente dos dois. A candidata esteve presente na primeira missa de Dom Paulo como cardeal, que ocorreu na Estrutural na Paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus, no último dia 4.

Todos nas igrejas

Nessa campanha, Filippelli repete uma fórmula de eleições anteriores. Investe nos fieis católicos. Não perde uma missa. Neste domingo foi até Nova Colina, no limite de Sobradinho para assistir à missa da Paróquia Divino Espírito Santo, celebrada pelo Padre Jobson, com direito a imagens com o pároco e os demais participantes.

Cobertor pequeno

Como em praticamente todos os partidos, a distribuição do fundo eleitoral está dando encrenca no MDB. Tem até candidato a deputado federal ameaçando abandonar a campanha por conta da cota atribuída a cada um. No caso, porém, a briga é menos pelos valores – pois a média dos desembolsos vem sendo muito maior que a dos demais partidos – e mais pelo desnível entre eles. Para federal, há dois candidatos com verbas inferiores a R$ 50 mil, mas as quantias são elevadas. Por exemplo, o ex-deputado Alírio Neto recebeu até agora R$ 317 mil, Carolina Mourão R$ 328 mil, Jânio Marques R$ 379 mil e Marli Rodrigues R$ 201 mil. O que desperta o olho grande é a verba do presidente regional do partido, Rafael Prudente, que conta com R$ 1,305 milhão.

Primeira trans

Candidata a deputada federal pelo Cidadania, a arquiteta e urbanista Mari Valentim pretende ser a primeira parlamentar trans do Distrito Federal. Tem como proposta de campanha a aprovação no Congresso de um marco legal das cidades inteligentes ou ‘smart cities’. Para Mari Valentim, a ideia é usar essas inovações tecnológicas para transformar e melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras.