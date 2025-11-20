Ibaneis garante o futuro do BRB

Ao confirmar na manhã desta quinta-feira, 20, a indicação de Nelson Antônio de Souza como novo presidente do Banco de Brasília, o governador Ibaneis Rocha garantiu que o BRB continuará crescendo e que tem tanto estrutura quanto patrimônio para fazer frente aos desafios. “Ninguém, nem clientes, nem investidores, terá qualquer prejuízo”, assegurou, “até por que o GDF estará sempre por trás e conta com um enorme patrimônio para isso”. Assessores do governador explicaram sua tranquilidade pela penetração de Souza nos meios políticos, aprofundada quando presidiu a Caixa Econômica Federal no governo Temer. Só para lembrar, ao substituir Dilma Rousseff, Michel Temer organizou uma base política que nunca perdeu votação relevante no Congresso. Souza manteve vínculos com essas forças políticas, em especial com o MDB e com o atual Centrão, que bancou a escolha.

Hoje majoritário na Câmara dos Deputados, a escolha agradou especialmente ao PP da vice Celina Leão, que não se dava com o antecessor, o hoje afastado Paulo Henrique Costa. Com a saída de Ibaneis para disputar o Senado, caberá a Celina administrar a questão do BRB após abril do ano que vem, o que torna estratégica a escolha confirmada agora. Ibaneis fez pessoalmente questão de contratar uma auditoria externa para passar um pente-fino no BRB, como forma de neutralizar qualquer tentativa de politizar o caso por parte da oposição brasiliense.

Esse arco de forças terá como barrar iniciativas da esquerda como a criação de uma CPI na Câmara dos Deputados. Não apenas será difícil obter as assinaturas indispensáveis sem o apoio dessas forças, como, na hipótese de que isso aconteça, impedirá sua instalação.