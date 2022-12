Ibaneis evita recorrer e devolve poder de reajustar tarifa

Em vez disso, devolver o controle dos transportes na região para a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Assim, qualquer iniciativa ficará nas mãos do governo

O governador Ibaneis Rocha desistiu de recorrer da decisão em que o ministro André Mendonça suspendeu, no Supremo Tribunal Federal, o reajuste médio de 25,1% nas passagens de ônibus para o entorno do DF.

Em vez disso, devolver o controle dos transportes na região para a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Assim, qualquer iniciativa ficará nas mãos do governo federal.

Foi a própria ANTT que transferiu para o Buriti, em 16 de junho do ano passado as outorgas do serviço de transporte rodoviário semiurbano da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, a chamada Ride.

A suspensão do reajuste, determinada por André Mendonça foi imediatamente aplicada pelo secretário dos Transportes, Valter Casimiro, em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial do DF.

Ibaneis mostrou, ao determinar o reajuste, que sem ele as empresas do setor poderiam até deixar de operar. Com a decisão de devolver a decisão à ANTT volta tudo à estaca zero.

A sentença do ministro Mendonça atendeu a recurso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Com isso abre-se uma nova negociação política.