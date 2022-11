Ibaneis confirma líder

Ele se disse muito satisfeito com a indicação de Ibaneis para exercer a liderança no novo mandato, embora isso formalmente só ocorra após a eleição da Mesa Diretora

O governador Ibaneis Rocha confirmou que o distrital João Hermeto, do MDB como ele, permanecerá como seu líder na Câmara Legislativa. Hermeto, diante disso, abriu mão de disputar a presidência da Câmara.

Com isso, só dois distritais mantêm as candidaturas a presidência, Wellington Luiz e Iolando Almeida, ambos emedebistas também. Cada um deles está na caça aos votos.

Wellington abriu uma ponte com a oposição, enquanto Iolando costura apoio do PL, que tem a maior bancada, com quatro deputados, e participou da coligação de Ibaneis.