Hora dos condomínios

A Câmara Legislativa organiza nesta quarta-feira, 2, sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador em Condomínio, celebrada anualmente entre os dias 1º a 8 de agosto. A solenidade, que acontece no plenário da Casa, às 19h, é uma iniciativa do distrital Robério Negreiros, líder do governo na Câmara. A Semana foi instituída por lei de autoria de Negreiros, em 2019, e tem como objetivo valorizar os trabalhadores que desempenham as mais diversas funções dentro dos condomínios. “A ideia é que seja uma oportunidade para que todos possamos reconhecer a dedicação desses profissionais, essenciais no dia a dia de milhares de pessoas, na expectativa de que o mercado de trabalho possa crescer cada vez mais no segmento”, afirma o distrital. Deverá participar da audiência. Foram convidados para a sessão solene o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.