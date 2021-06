Homenagem à PM

Policiais do Batalhão de Choque da PMDF foram homenageados, na tarde de ontem, na CLDF, pelo distrital Eduardo Pedrosa

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal foram homenageados, na tarde de ontem, na Câmara Legislativa, pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC). Os policiais salvaram a vida de uma criança de dois anos. Os policiais a socorreram depois que ela tomou soda cáustica em casa.

Bravura – Os pais, desesperados, saíram para a rua com o garoto no colo. Encontraram os PMs, que não mediram esforços para socorrer o menino. O deputado entregou aos militares uma moção de bravura. “É um reconhecimento ao trabalho desses heróis que todos os dias arriscam as suas vidas para proteger e cuidar da população do DF”, elogiou Eduardo Pedrosa.

Renova em Samambaia

O Programa Renova já é uma realidade para os moradores de Samambaia. Na terça-feira (8), o deputado Robério Negreiros (PSD) participou da cerimônia de lançamento do programa

na cidade. E diversas ações passarão agora a acontecer por lá.

Capacitação – Três mil jovens de Samambaia passarão a contar desde agora com um auxílio de R$ 1 mil para se profissionalizarem. Algo fundamental, na sua avaliação, em um momento em que o desemprego, agravado pela pandemia da covid-19, é um dos maiores desafios.

Desempregados – Robério lembrou que o Brasil passa dos alarmantes 14 milhões de desempregados. “Uma triste realidade que queremos ajudar a sanar com a criação de oportunidades para o trabalhador, além de um ambiente mais favorável para os empresários voltarem a investir, contratar e crescer”, avalia ele.

Pós-covid – Para o deputado, o Programa Renova poderá ter um “papel fundamental” para a recuperação da economia do Distrito Federal no cenário pós-covid. “Investir em nossos trabalhadores é o mesmo que preparar o restabelecimento da nossa economia”, disse ele.

Profissionalização

Ainda tratando de profissionalização e oportunidades, uma grande chance está sendo oferecida a partir de hoje pelo Senac. Estão disponíveis 5,5 mil vagas gratuitas por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG), para 76 cursos de qualificação profissional.

Diversas áreas – Serão 235 turmas de formação técnica, inicial e continuada nas áreas de gastronomia, beleza, gestão, turismo, lazer, moda, comunicação, marketing, saúde, logística, entre outros. O prazo para inscrição vai até 29 de junho, ou até as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link http://www.df.senac.br/inscricao-psg/ .

Tratativas

Embora alguns já deem como certa a ida do deputado Fernando Fernandes (Republicanos) para a administração de Ceilândia, a assessoria do parlamentar garante que não há nada definido até o momento, que por enquanto são apenas conversas.

Especulação – “O que há é muita especulação”, disse um assessor do parlamentar. Fernandes nasceu e cresceu em Ceilândia, região da qual também já foi administrador.

Inflação

O deputado Chico Vigilante preocupa-se com a inflação, que cresce a cada dia. Passou de 8% nos últimos 12 meses. Ele observa que, para as pessoas mais pobres, a carestia está ainda maior, porque há uma pressão grande sobre o preço dos alimentos e sobre produtos como o gás de cozinha.

Mais ainda – Para alguns desses itens, especialmente para o preço do bujão de gás, diz Chico Vigilante, a inflação chega a mais de 20%. “E o que faz o Capiroto?”, provoca ele. “Capiroto” é como Vigilante chama o presidente Jair Bolsonaro. “Sua única preocupação é andar de moto”.

Semana do Meio Ambiente

Na Semana do Meio Ambiente, o Shopping Conjunto Nacional comemora dois anos de oferta aos clientes de três vagas exclusivas para carros elétricos, equipadas com dois carregadores semi-rápidos da marca BYD, de 80KWH, capazes de prover 80% da carga completa do automóvel em apenas 1 hora.

Aplicativo – A ação é resultado de uma parceria entre o Conjunto Nacional e a Brasília Sistemas Sustentáveis (BSS). O equipamento consta no aplicativo “ChargMap”, que indica os pontos onde podem ser recarregados os veículos elétricos.

Serviço – O serviço está à disposição do público no horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira à sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.