Homenagem a mulheres na saúde

Na manhã desta segunda-feira,17, a Câmara Legislativa do Distrito Federal homenageou profissionais femininas da saúde que contribuem diariamente para o avanço e a humanização dos serviços médicos no DF.

A iniciativa da procuradora especial da mulher e presidente da Comissão de Assuntos Sociais da Casa, distrital Dayse Amarilio (PSB), também abordou a importância da paridade de gênero na saúde e do ensino presencial na formação dos profissionais da área.

O evento contou com a presença de Sandra Soares Costa e de Janete Ribeiro Vaz, presidente e da vice-presidente do Conselho de Administração do grupo Sabin, respectivamente; Sara Silva, defensora da Saúde da Mulher e assessora técnica do Ministério da Saúde; e Kelly Cristina Costa, secretária de assuntos jurídicos do Sindicato dos Enfermeiros do DF e sócia do Instituto Wanda Horta. Participaram, também, o distrital Max Maciel a presidente do Conselho Regional de Medicina, Lívia Vanessa Ribeiro Gomes Pansera, e a fundadora das Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde, Ena Galvão.