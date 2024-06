Hiperatividade em jogo

No Brasil, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) pode afetar até 10% da população. Além do estigma que envolve a causa e a dificuldade do diagnóstico, o cenário torna-se ainda mais desafiador com a falta de disponibilização de opções terapêuticas contempladas no protocolo de tratamento estabelecido pelo sistema público de saúde.

A importância de oferecer opções medicamentosas para quem é diagnosticado com o problema será pauta da audiência pública “O tratamento de TDAH no SUS”, dia 6 de junho, às 9h, no Plenário 7, na Câmara dos Deputados.

Requerida pelo deputado goiano Zacharias Calil – aquele que foi à tribuna simular um aborto em bonecos de borracha – e realizada pela Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados, a audiência pública contará com os presidentes da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e da Associação Brasileira de Psiquiatria, duas das principais entidades que lideram os debates e avanços científicos e de políticas públicas sobre o TDAH no Brasil.