Guedes lá fora

O ministro Paulo Guedes podem deixar Brasília ainda este ano. É que ele se tornou uma possibilidade para substituir Mauricio Claver-Carone na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Claver-Carone, norte-americano de ascendência cubana, fora colocado no posto pelo então presidente Donald Trump, e foi demitido há vinte dias após acusações de relacionamento impróprio com uma funcionária.

Está sendo substituído interinamente pela hondurenha Reina Irene Mejia, que não é vista como candidata ao cargo na eleição prevista para 20 de novembro.

O governo brasileiro encara com bons olhos uma candidatura, reforçada pelo bom relacionamento de Guedes com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o que não ocorria com Claver-Carone. Guedes estará em Washington de 11 a 14 de outubro.