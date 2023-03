Guajajara, Anielle e Cármen Lúcia em debate no DF

A abertura do evento contará com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, além de Fabiane Oliveira

O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA, fará nesta quarta-feira, 19, no Auditório ION, em Brasília o evento Mulheres em Ação. Será um debate não só para marcar o mês das mulheres, mas também para celebrar profissionais.

Com a presença de autoridades públicas e do setor privado, o evento acontece das 9h às 13h, presencialmente para convidados e transmitido pelos canais digitais do IEJA gratuitamente.

A abertura do evento contará com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, além de Fabiane Oliveira, fundadora e presidente do IEJA e Desirée Sousa, vice-presidente de relações institucionais e governamentais do IEJA, que assinam a coordenação acadêmica do seminário.

Violência contra a mulher será o tema do primeiro painel, que conta com a participação da ministra do STF Cármen Lúcia. No segundo painel, para debater a desigualdade racial e de gênero, o IEJA convidou Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial.