Greve dos aeroviários está suspensa

Hylda Cavalcanti

A greve dos aeroviários, que estava programada para ter início hoje, não será mais deflagrada. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) informou que o sindicato nacional da categoria aceitou proposta apresentada pelo ministro da mais alta Corte trabalhista, Alexandre Agra Belmonte. Com isso, a paralisação está cancelada.

O movimento dos aeronautas vinha sendo visto com preocupação neste período do ano porque envolve pilotos e comissários, além de demais trabalhadores do setor. Na última sexta-feira (26), o ministro Belomonte, que foi relator do dissídio coletiv, realizou uma audiência de conciliação com todas as partes envolvidas,.

O acordo firmado prevê o reajuste imediato de 75% do INPC dos últimos 12 meses sobre a parte fixa e variável do salário e de 100% do INPC dos últimos 12 meses sobre as diárias de alimentação nacionais e vale- alimentação.

O ministro propôs, ainda, a renovação integral das cláusulas sociais da convenção coletiva de trabalho da aviação regular. A proposta foi aceita pelas empresas e submetida à categoria por meio de votação online. O resultado, divulgado recentemente, segundo o TST contou com a participação de 6.956 aeronautas.