Grass tem planos na transição

“Enfrentamos um grande desafio no enfrentamento das desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável que resultem em crescimento econômico e qualidade de vida”

Como o mais novo integrante brasiliense do grupo de transição para o novo governo, o distrital Leandro Grass participará na área de Desenvolvimento Regional e já tem planos.

“Enfrentamos um grande desafio no enfrentamento das desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável que resultem em crescimento econômico e qualidade de vida”, comenta.

“Com base nos relatórios do TCU e no diagnóstico do ministério nos últimos anos, será possível compreender o real tamanho dos desafios que temos pela frente e poder oferecer o máximo de informações ao presidente Lula”.