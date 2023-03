Governistas gostaram, petistas adoraram

Todos reconhecem que a vice Celina Leão manteve portas abertas e eficiência administrativa, mas agora se abre novo padrão ao negociar

Sim, os governistas se entusiasmaram com o retorno de Ibaneis Rocha ao Palácio do Buriti. Não apenas por identificação de forças políticas, mas por finalmente se abrir um diálogo definitivo para a condução do processo político no Distrito Federal.

Entre os distritais, os mais felizes são os que abrem primeiro mandato, pois agora podem levar as listas já prontas de reivindicações, que incluem administrações regionais, de cargos de segundo escalão e até de secretarias. Os veteranos já tinham um diálogo estabelecido.

Todos reconhecem que a vice Celina Leão manteve portas abertas e eficiência administrativa, mas agora se abre novo padrão ao negociar. Por paradoxal que pareça, porém, entre os mais satisfeitos estão os oposicionistas, em particular os petistas.

Têm a visão de que Ibaneis conta com hábil jogo de cintura. Deu poio formal a Bolsonaro, mas sempre manteve alguma relação com os petistas. Celina é outro caso. Embora também tenham mantido diálogo aberto com a governadora em exercício, ainda não esquecem que ela foi ligada a Roriz no início da vida política, bolsonarista militante, e que, quando deputada distrital, ainda por cima teve péssima relação com os petistas.

Mais, o diálogo político com Ibaneis data de seu primeiro mandato e há oposicionistas que, na prática, mantiveram proximidade com o então governador.

Vale para o plano nacional

Se essa satisfação vale para as forças políticas locais, vale ainda mais no plano nacional. O Palácio do Planalto e seu comando político, aí incluído o Ministério da Justiça, reconhecem que Celina conduziu com extremamente habilidade o processo político durante o afastamento de Ibaneis, mas não confiam em suas ligações políticas.

Sim, pode ser por conta do palanque bolsonarista. Mas gente malvada assegura que o problema maior não é esse fato histórico e sim o fato se permanecer muito ligada a Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados e malvado favorito de muito petista de peso nacional.