Garis por trás das câmeras

Os garis trocaram as vassouras e pás por câmeras e microfones. Esse é o primeiro curso de televisão para garis do Distrito Federal

“Escola de Mídia – TV em Movimento”, da TV Comunitária de Brasília está quebrando parâmetros, inspirada em um pensamento do cineasta Glauber Rocha – Câmera na mão e o Brasil na cabeça.

A emissora acaba de formar 30 garis, em parceria com o Instituto Barba na Rua, que atende a população sem recursos.

Tiveram a oportunidade de aprender como fazer um roteiro de TV, entrar nos bastidores de uma emissora de TV, com dicas de roteiro e linguagem cinematográfica (planos, movimentos de câmera e enquadramentos), bem como a história da TV no Brasil e no mundo.