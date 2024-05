Futebol feminino no Congresso

Começava a sessão de exame de vetos no Congresso, com grande expectativa quanto à postura de partidos como o MDB quando o deputado Rafael Prudente, coordenador da bancada brasiliense, passou a percorrer gabinetes do Senado.

Claro que houve expectativas com relação à posição do partido, a que Prudente pertence. As visitas de Prudente, porém, não tinham nada a ver com o veto.

A pedido do presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Daniel Vasconcelos, Prudente acompanhava o presidente da polêmica Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, que tinha uma pauta de propostas a ser examinada, não só em termos de mudanças na legislação como em medidas necessárias à Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20, este ano, e da Copa Mundial de 2027, que serão ambas no Brasil.