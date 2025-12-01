Fraga salta para o lado de Arruda

Tradicional membro da direita no Distrito Federal, o deputado Alberto Fraga deixou de apoiar o governador Ibaneis e a amiga Celina Leão para pular para o barco da candidatura do ex José Roberto Arruda, que tenta retornar ao cargo. Aproveitou até para repetir o refrão que usava contra os adversários Agnelo Queiroz e Rodrigo Rollemberg – “governador, respeite o povo” – estimulado pelo novo aliado.

Mas Fraga tem um problema. Deve deixar o PL para embarcar nos novos rumos. Mas Arruda por enquanto só tem o Avante, microlegenda descendente do PTdoB, que nunca elegeu ninguém.

Fraga pode até ir para o PSD, mas aí enfrentará duplo problema. O PSD de Paulo Octávio está fechado com Arruda e não tem chapa forte de deputados federais, o que deixaria Fraga com dificuldades para atingir o quociente eleitoral.