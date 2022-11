Formação do secretariado avança

Anderson não pretende retornar à Polícia Federal, de que é delegado, mas tem também convites para São Paulo. Começam a se acertar, porém, para que reassuma o cargo no governo brasiliense

Já bastante delineado, com um núcleo duro perfeitamente definido, o secretariado para o segundo mandato de Ibaneis Rocha vai sendo completado aos poucos.

O próprio governador conduz o processo, fazendo contatos pessoais com os possíveis integrantes da equipe. Nesta segunda-feira, 21 de novembro, Ibaneis reuniu-se longamente com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, cotadíssimo para comandar a segurança pública do Distrito Federal.

Anderson não pretende retornar à Polícia Federal, de que é delegado, mas tem também convites para São Paulo. Começam a se acertar, porém, para que reassuma o cargo no governo brasiliense.

Marcela Passamani reempossada na Justiça e Cidadania

Retornou também nesta segunda-feira à Secretaria de Justiça e Cidadania a advogada e arquiteta Marcela Passamani. A posse foi no Palácio do Buriti, com o governador Ibaneis.

Primeira mulher a assumir a pasta, entre março de 2020 e abril deste ano, a gestora retorna ao cargo após afastamento durante o período eleitoral. Filiada ao PL, Marcela Passamani chegou a examinar uma candidatura a deputada federal – disputaria a cadeira de Flávia Arruda, que concorreu ao Senado – mas desistiu.

“Tive a oportunidade de passar por um processo eleitoral, como coordenadora de campanha do governador, em que conheci todas as cidades, falei diretamente com as pessoas e vi de perto a necessidade delas e o que esperam do governo. Então, acredito que, ao voltar mais experiente e conhecendo mais a pasta, conseguirei avaliar resultados e trazer novos programas que aumentem a proximidade com a população, que é o carro-chefe do governo Ibaneis Rocha”, afirmou a secretária ao retornar.

Ela tem planos bem estabelecidos: “Queremos estar mais perto da família do Distrito Federal, com atendimento social em projetos itinerantes e focando nas escolas, porque conseguimos acessar as famílias por meio dos alunos”, observa Passamani.

Gustavo Rocha deve ficar

Também está praticamente confirmada a permanência de Gustavo Rocha na Casa Civil do Buriti. Gustavo é jurista, advogado e professor. Já esteve no governo federal, como ministro de Estado dos Direitos Humanos e subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República no governo Temer.

No início da sua trajetória profissional, foi funcionário do Banco do Brasil, no período de 1987 até 1998, tendo ingressado na instituição por concurso. Formou-se em Direito no Uniceub, onde mais tarde se tornou mestre em Políticas Públicas.

Ele assumiu a Casa Civil em 2020, substituindo o também advogado Valdetário Monteiro. Gustavo e Marcela Passamani são casados, além de companheiros de secretariado.