Força para os aliados

O governador Ibaneis Rocha está dando força especial aos aliados que disputarão as eleições deste ano, ao conferir-lhes publicamente o mérito por medidas populares do Buriti. Coube, por exemplo, ao distrital Rafael Prudente (foto), presidente da Câmara Legislativa, anunciar após reunião com Ibaneis um reajuste de 11 a 50% nos salários dos gestores de escolas públicas. Foi só depois que o governador assinou o projeto, na manhã desta quinta-feira, 10 e o encaminhou para a Câmara. A correção salarial atingirá os diretores e vices de escolas públicas, diretores e vices dos Centros de Ensino Infantil, chefes de secretarias e supervisores noturnos. De quebra, Ibaneis criou uma gratificação para a atividade de coordenação de ensino. A decisão foi tomada durante reunião de Ibaneis Rocha com Prudente e com os secretários de Educação, Helvia Paranaguá e da Economia, Itamar Feitosa, mas o anúncio ficou para o distrital, que de quebra prometeu votar o aumento já na semana que vem.

Para os servidores da saúde

Da mesma forma, Ibaneis deixou para o deputado brasiliense Julio Cesar Ribeiro faturar a concessão de vale transporte e vale alimentação para os servidores da saúde. No Buriti, o governador recebeu Júlio Cesar devidamente acompanhado de uma representante da associação da categoria, Silene Almeida (foto). Ibaneis prometeu até atender a demanda, lembrando foi um compromisso assumido durante a posse dos novos agentes comunitários de saúde e de vigilância ambiental durante em setembro de 2021.

Mundo animal

A deputada brasiliense Bia Kicis correu à Base Aérea no final da manhã. Não podia perder a chegada do avião da FAB que foi buscar brasileiros na Ucrânia, trazendo também alguns refugiados de lá. E fez questão de ir acompanhada. Levou sua chihuahua Laila (foto), igualmente em roupinha de domingo. Explicou: “até a nossa pet foi receber os pets que vieram com seus donos da Ucrânia. Muita emoção!” Fez questão de abraçar o presidente, pois é bolsonarista de carteirinha, e de manifestar efusivos agradecimentos pelo êxito da operação, extensivos especialmente à primeira dama Michelle Bolsonaro. Laila já foi levada à Câmara dos Deputados, para conhecer o gabinete da tutora. Segundo ela, a chihuahua adorou.

Breve na Câmara

O policial civil Carlos Tabanez assumiu na manhã desta quinta-feira, 10, cadeira de deputado distrital pelo Pros, na vaga aberta pela inédita renúncia de Guarda Jânio. Tabanez ficará exatos 23 dias no cargo. O titular da cadeira, delegado Fernando Fernandes, tem até 2 de abril para deixar o cargo de administrador regional de Ceilândia, pois esse é o prazo para desincompatibilização. Essa é a cadeira com maior rotatividade da Câmara Legislativa. Foi ocupada de início pela ex-distrital Telma Rufino, mas ela perdeu a vaga após um julgamento do TRE que considerou válidos os votos de Jaqueline Silva, do PTB, dando a ela o cargo. Telma ficou como primeira suplente, mas aceitou a administração regional de Arniqueira, onde permanece. Fernandes saiu e Guarda Jânio assumiu. Ficou nove meses e deu lugar a Tabanez. Deu tempo até de Tabarez comemorar com os antecessores Guarda Jânio e Fernando Fernandes.

Religião é tudo

Entrando nas duas semanas decisivas – e finais – do processo de filiação para as eleições deste ano, acelerou-se a busca de candidatos com potencial de votos em comunidades religiosas. Em geral se pensa nos evangélicos, mas há também núcleos católicos. Afinal, Washington Mesquita elegeu-se distrital com folga por duas vezes com os votos dos fiéis que participam do Pentecostes de Taguatinga. Não foi bem em 2018 e hoje é subsecretário de Políticas para o Idoso no governo Ibaneis. Outro candidato com nicho católico de votos é o professor Paulo Fernando. Ele obteve bons resultados nas duas últimas eleições, sempre para deputado federal: em 2014 concorreu pelo PSDB e teve 27 mil votos; em 2018, pelo Patriotas, 31 mil. Se fosse candidato a federal, estaria eleito. Vai tentar de novo. Acaba de se filiar ao PTB. É justamente o partido pelo qual Washington Mesquita se candidatou quatro anos atrás.

Serra enfraquece tucanos

O ex-presidenciável José Serra prepara-se para anunciar que desistiu de disputar a reeleição para o Senado. Espera conseguir votação consagradora para a Câmara. É uma péssima notícia para o candidato tucano a governador de São Paulo, o atual vice Rodrigo Garcia, que não tem nome forte para compor a chapa como senador. Pode tentar um acordo com Datena, mas esse tipo de manobra não costuma funcionar no estado, como já ocorreu com Oscar do Basquete e o jornalista Ferreira Neto, o Datena daquela época. A desistência de Serra é ruim também para a performance nacional dos tucanos. A bancada do PSDB no Senado, que já perdeu Antonio Anastasia, e hoje tem sete integrantes, arrisca-se a ficar com apenas três. Seriam o senador brasiliense Izalci Lucas, atual líder, e mais dois. Isso se Rodrigo Cunha, de Alagoas, não ganhar a eleição para governador.

Laqueadura mais cedo

Dentro de um pacote de projetos de interesse da mulher, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual é autorizada a esterilização voluntária, permitindo ainda sua realização na mulher logo após o parto. A proposta segue agora para o Senado. De autoria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, o texto aprovado também exclui da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização.