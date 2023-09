Fora da vice-presidência. Do Sobradinho.

É com grande tristeza que testemunho uma gestão que parece desviar-se do caminho certo”, disse Ricardo Vale

O distrital Ricardo Vale deixou o cargo de vice-presidente. Não, não foi da vice da Câmara Legislativa, mas do Sobradinho Esporte Clube, time que está na segunda divisão do futebol brasiliense. Vale explicou a decisão como “necessária”, fazendo críticas a Túlio Lustosa, ex-jogador e atual presidente da agremiação.

“Lamento profundamente a falta de comprometimento e transparência que tem caracterizado a sua gestão desde o afastamento, a pedido, do ex-presidente Washington Borges. O Sobradinho Esporte Clube merece uma liderança que esteja à altura de sua grandiosidade. É com grande tristeza que testemunho uma gestão que parece desviar-se do caminho certo”, disse Ricardo Vale. A crise no Sobradinho, em outros tempos apelidado “Leão da Serra”, ganhou ainda mais força após a derrota por 12 a 0 para o Ceilandense, no domingo, 24, pela Segunda Divisão do Candangão.

O placar foi o maior já registrado na história do torneio. Com o resultado, o Sobradinho encerrou sua competição com cinco derrotas em cinco jogos, apenas dois gols marcados e 29 sofridos. Foi a pior campanha entre os 12 times da Segundinha.

Castração de capivaras

Ricardo Vale protocolou na Câmara Legislativa projeto que estabelece medidas de manejo das capivaras do Distrito Federal. Pela proposta do distrital, o governo brasiliense deve garantir o inventário populacional, castração e marcação e microchipagem das capivaras. Isso já existe em Belo Horizonte e Campinas.