Fora da cúpula

Estavam lá quinze prefeitos e autoridades do Entorno, secretários de estado brasiliense, um deputado federal goiano e um ex-deputado.

Faltou alguém na reunião do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão com prefeitos de municípios goianos e mineiros em Brasília.

A reunião era tão importante que se falaram de projetos relevantes como a construção de um hospital na região Sul do Entorno, tratada como prioridade, com os olhares para a cidade de Valparaíso, o que viria a complementar o Hospital Estadual de Águas Lindas. Ibaneis fez um anúncio a todos: “as questões do Entorno e de toda a Ride serão conduzidas pela vice-governadora.

Só não estava lá a secretária de Estado do Entorno Maria Caroline Fleury de Lima, nomeada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

À parte os altos e baixos do relacionamento entre Ibaneis e Caiado, a ausência da brasiliense Maria Caroline – filha de um ex-deputado distrital – é atribuída a discordâncias políticas.

Não reforça em nada a posição de Maria Caroline o fato de ter sido secretária da então ministra Flávia Arruda. Em tempo: a secretária pode justificar sua ausência por ter participado de uma reunião na Assembleia Legislativa de Goiás.