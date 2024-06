Fim da Guerra dos 100 anos

Parlamentares de Pernambuco comemoram o final de uma disputa política que durou exatamente 111 anos no interior doestado, no município de Floresta, no Sertão de Itaparica, que viveu sábado, 15, um momento histórico.

Depois de mais de um século em guerra, representantes das famílias Ferraz e Novaes estarão no mesmo palanque nas eleições deste ano. A chapa é encabeçada pelo médico Severino Ferraz (Podemos), conhecido como Dr. Severininho, e tem Rinaldo Novaes (PSB) na condição de vice. Foi apresentada no Centro de Convenções da cidade.

A articulação foi definida pelo deputado estadual Fabrizio Ferraz (Solidariedade) e pelo ex-deputado Rodrigo Novaes, hoje conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). A descoberta foi feita pelo discreto jornal O PODER, de circulação praticamente restrita a Pernambuco.

A última vez em que os dois grupos estiveram juntos foi em 1913, com Antônio Serafim de Souza Ferraz, o Antônio Boiadeiro, como prefeito, e o Major João Novaes sendo o vice.

De lá até o início do século XXI a disputa pelo poder na região é ferrenha e há registro de dezenas de mortes em ambos os lados. Vimos a necessidade e a importância de acabarmos com os problemas que no passado aconteceram entre as nossas famílias, porque os motivos que nos unem são infinitamente maiores do que os que nos separaram no passado”, justificou Fabrizio Ferraz.

Essa guerra política foi comparada com a que ocorreu em Exu, entre os Alencar e os Sampaio. A paz se deu, com a interferência do cantor Luiz Gonzaga, nascido na cidade, que muito pediu. E articulou para que eles se unissem. O então vice-presidente Marco Maciel também teve o dedo dele no jogo e uniu os representantes das duas famílias numa chapa