Filme sobre trajetória musical de menino autista

O Fórum de Debate sobre o Autismo exibe filme do cineasta e músico brasiliense André Luiz Oliveira, ‘Meu Amigo Lorenzo’, na Câmara dos Deputados. A história começa com a musicoterapia, mas vai muito além.

Um registro poético da amizade musical entre o cineasta e Lorenzo Barreto, um menino com autismo, reflete sobre o poder da música e do acolhimento como ferramentas de expressão e comunicação.

A agenda, proposta pelo deputado brasiliense Reginaldo Veras, acontece no dia 4 de abril, às 9h, no auditório Nereu Ramos, e logo após o filme, está previsto um bate papo com profissionais especializados em autismo.