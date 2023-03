Fica mais perto acordo sobre cartões de transporte

Os secretários firmaram o compromisso para que seja apresentado um projeto de lei regulamentando a questão

Na manhã desta segunda-feira, 6, dez deputados distritais, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o secretário de Mobilidade, Valter Casimiro, conseguiram esboçar um acordo ao participaram, no Palácio do Buriti, de uma reunião para debater sobre os créditos do vale transporte.

Organizada pelo presidente da Comissão de Transporte, Max Maciel, e pelo presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, a reunião encaminhou-se para um acordo, mas faltam ainda informações da secretaria. Na próxima segunda-feira deve ocorrer uma nova conversa com uma possível decisão.

Os secretários firmaram o compromisso para que seja apresentado um projeto de lei regulamentando a questão. Nas discussões, esboçou-se a possibilidade de se adotar portaria para revalidar os créditos que foram inseridos nos cartões a partir de março de 2019.

Todos os créditos de março de 2019 em diante serão revalidados e passarão a ter validade de dois anos contando a partir da data de publicação da nova portaria. Já os créditos de 2011 a 2019, no valor de R$ 44 milhões, serão absorvidos pelo governo com a justificativa que irão voltar para o transporte, para gastos com manutenção.

Como fica a real situação

Foi o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara, o distrital Max Maciel, quem solicitou mais informações à Secretaria. A medida, segundo o distrital, vai auxiliar a Comissão a entender a real situação dos créditos do vale transporte.

“A Semob ficou de enviar uma nova proposta aos parlamentares até esta sexta, 10. E, na próxima segunda, 13, nos reuniremos novamente para bater o martelo. Estamos lutando para garantir o melhor para a população”, afirma o parlamentar.

Participaram da reunião os distritais Paula Belmonte (Cidadania), Max Maciel (PSol). Fábio Félix (PSol), Gabriel Magno (PT), Martins Machado (Republicanos), Thiago Manzoni (PL), o líder do governo Robério Negreiros (PSD), o presidente da CLDF Wellington Luiz (MDB) e o vice Ricardo Vale (PT).